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خاطب قطاع الزراعة في المجلس البلدي جردس العبيد الهيأة العامة للزراعة بشأن توفير أدوية ومعدات لمكافحة (دودة الربيع الناسجة) والحد من انتشارها في المنطقة.

وكان متابع قطاع الزراعة في المجلس البلدي جردس العبيد فرج بوعمر ومسؤول قطاع الزراعة في البلدية صلاح موسى قد زاروا إحدى مزارع المنطقة وذلك للاطلاع على الأضرار التي أحدثتها (دودة الربيع الناسجة) في المزرعة.

يشار إلى أن دودة الربيع الناسجة تتكاثر بسرعة ويصل عدد البيض من 500 إلى 1000 بيضة وتمر بمراحل حياتها ( عذراء – يرقة – حشرة ) وتعتبر مرحلة اليرقة هي أخطر الأنواع مسببة الأضرار.