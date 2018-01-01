أخبار ليبيا24

أصدر آمـر القـوات الخاصـة الصـاعقة والمظلات اللـواء ونيـس بـوخمادة أوامـره بفتـح طـريق شـط بنغـازي “طريق البحر” بالكامل.

وذكر عضو المكتب الإعلامي في القوات الخاصة رياض الشهيبي أن الافتتاح سيكون ابتـداء من منطقـة الصـآبـري وصولاً إلى مفترق مستشفى 7 أكتـوبـر.

وأوضح الشهيبي أن هذه الخطوة تـأتي بعـد تحـرير المناطق المـذكورة سابقـاً مـن قبضـة الإرهـابييـن والتي كانت تتخذ هذه المناطق كحصن لها.

يشار إلى أن طريق الشط في مدينة بنغازي مقفلة منذ ثلاثة سنوات نتيجة الاشتباكات التي اندلعت في المدينة بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تحصنت في الصابري والبلاد.