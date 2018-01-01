وكالة أخبار ليبيا24-خاص-

أكدت الناطق الإعلامي للنقابة العامة لمعلمي ليبيا “نجاح العسبلي” في تصريحات خاصة بوكالة أخبار ليبيا24- أن النقابة العامة للمعلمين و رؤساء نقابات البلديات رفضوا الرأي الصادر عن مندوب مصرف ليبيا المركزي والذي أوضح فيه تأجيل الزيادة العامة للمعلمين والعاملين بقطاع التعليم و الاكتفاء بالزيادة المقررة للجداول.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الأحد بمقر وزارة التربية والتعليم بمدينة البيضاء للتناقش حول آخر المستجدات في قرار رفع مرتبات العاملين بقطاع التربية والتعليم, وضم الاجتماع وكيل عام وزارة التربية والتعليم سالم بوالحاسية ورئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب ووكيل ثاني وزارة التربية والتعليم ابراهيم دخيل مع النقيب العام لمعلمين ليبيا “عبدالنبي النف” ورؤساء نقابات المعلمين ببلديات المنطقة الشرقية.

وأضافت العسبلي أن وكيل عام وزارة التربية و التعليم أوضح إن معارضة عضو اللجنة المكلف من قبل مصرف ليبيا المركزي جاءت بحجة عدم وجود الإمكانيات المالية.

وأوضحت الناطق الإعلامي النقابة العامة لمعلمي ليبيا أن هذا الأمر تم رفضه رفضاً قاطعاً , وأن الاجتماع خلص على أن يتم إحالة تقرير اللجنة كما تم الاتفاق عليه من النقابة العامة بالتقرير السابق , ويتم تضمين الزيادة لكافة العاملين بالمعاهد التقنية على أن يقوم وكيل عام وزارة التربية والتعليم بإحالة التقرير اليوم الاثنين إلى رئاسة مجلس النواب للمصادقة عليه.