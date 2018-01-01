أخبار ليبيا24- خاص

طالبت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري بعثة الأمم المتحدة بالعمل على تمكين محافظ مصرف ليبيا المركزي محمد الشكري من استلام مهامه والعمل في طرابلس.

وقالت المسماري في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ إن مجلس الدولة اعترض على اختيار المحافظ على اعتبار أنه من الضروري أن يتم التشاور معه في اختياره مع أنه في الإطار غير الرسمي هناك تواصل بين أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة.

وأكدت أن هؤلاء الأعضاء من المجلسين ليس لديهم مانع أو أي تحفظ على اختيار الشكري لكن هو تمسك من قبل مجلس الدولة بحقهم في التشاور في اختيار المناصب السيادية وحتى لا يعتاد مجلس النواب على التصويت على المناصب السيادية دون الرجوع لمجلس الدولة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن اختيار المحافظ ليس استحقاق سياسي بقدر ما هو حل لمشاكل الناس اليومية ولن يتم إعادة التصويت على اختيار المحافظ مرة أخرى.

يشار إلى أن مجلس النواب أنتخب في 19 ديسمبر الماضي محمد عبد السلام الشكري، محافظا لمصرف ليبيا المركزي بأغلبية الأصوات حيث تحصل على 54 صوتا، فيما حصل المرشح أحمد إمحمد عمر رجب على 38 صوتا، والمرشح عبد الحميد علي الكريم على 9 أصوات، والمرشح على محمد سالم الحبري على 3 أصوات.