أخبار ليبيا24- خاص

قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري إن بعثة الأمم المتحدة غير جادة في إيجاد حل الأزمة الليبية والشواهد على ذلك كثيرة.

وأضافت المسماري أنها أبلغت المبعوث الأممي غسان سلامة في لقائها به في تونس بهذا الأمر، مشيرة إلى أن المؤتمر الذي يتحدث عنه سلامة والمعالم واختيار شخوصه واختصاصاته غير واضحة.

وتابعت عضو مجلس النواب أنه حتى المسمى لهذا المؤتمر لم يتم الاتفاق عليه، لافتة إلى أنه مرة يطلق عليه المؤتمر الجامع وأخرى يطلق عليه ملتقى.

وأكدت المسماري أن الحوار السياسي وصل لحالة من الجمود بعد المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي وتم التصويت عليه والخاص بآلية اختيار المجلس الرئاسي.

ولفتت إلى أن مجلس النواب خاطب البعثة وطلب منها البدء في الإجراءات من اجتماع لجنتي الحوار والقيام بعمل التعديلات المطلوبة على الجزئية التي تخص السلطة التنفيذية.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن سلامة تحجج بأن رئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي غير موافق مع أن طيف كبير من مجلس الدولة أبدى موافقته مع طلب تعديل على عدد التزكيات.

وأشارت إلى أن مجلس النواب بدأ في خطوات تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري لكن للاسف لم ينجح في الوصول للنصاب المطلوب للتعديل الدستوري بعدد 134 صوت لأن التعديل يتطلب الوصول لهذا العدد من الأعضاء.

وذكرت المسماري أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعلن اليوم الإثنين في جلسة حوارية خاصة أنه في جلسة الأسبوع المقبل لن يتم العمل على تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري وسيتم العمل على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور وطرح القانون للنقاش.

وقالت “ننتظر حكم المحكمة الدستورية في الطعن المقدم من بعض أعضاء الهيأة التأسيسية ضد قرار محكمة البيضاء ونعلم أن أحكام المحكمة الدستورية العليا غير قابلة للطعن ولو حكمت الدستورية العليا لصالح من تقدم بالطعن فإن مجلس نواب ملزم بالتعامل مع مشروع الدستور”.

وأكدت أن قانون الاستفتاء هو استحقاق لابد منه سواء تم الاستفتاء على مشروع الدستور الخاص بالهيأة او اتفق الليبيين للعودة لدستور 51 أو الدستور المعدل في 63 أو إجراء تعديلات عليه وفي كل الحالات سيكون هناك استفتاء.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أعلنت أنها حددت يوم 21 يناير 2018 للحكم في الطعن المقدم من بعض أعضاء الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في قرار محكمة البيضاء ببطلان جلسة التصويت على مشروع الدستور.