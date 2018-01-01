أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المدرب عمر المريمي، اليوم الاثنين، تشكيلة المنتخب الليبي التي ستدخل في معسكر تحضيري بتونس استعداداً للمشاركة في الشان 2018 بالمغرب .

وضمت التشكيلة 23 لاعباً ستوجهون الى تونس بعد غدٍ الاربعاء وضمت التشكيلة محمد نشنوش ‘ أحمد عزاقة ، فتحي الطلحي في حراسة المرمي وأحمد التربي ، سند الورفلي ، سعد اجبارة ، محمد الترهوني ، معتصم صبو ، علي معتوق ،احمد المقصي في الدفاع وعبد الرحمن العمامي ، عبد المعين خماج ، بدر حسن ، شامخ فرج ، زكريا الهريش ، المهدي المصري ، سالم عبلو ، عمر عريبي .

في وسط الملعب أما خط الهجوم فضم كل من عامر التاورغي ، مفتاح طقطق ، صالح طاهر ، عبد السلام الفيتوري ، المعتصم بوشناف .