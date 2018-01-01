أخبار ليبيا 24 – خاص

قرر مجلس إدارة نادي الفيصلي الاردني برئاسة الشيخ سلطان ماجد العدوان فسخ عقد اللاعب الليبي المحترف اكرم الزوي.

وأكد موقع النادي – أن هذا القرار جاء بعد قرار العقوبات الصادر بحق اللاعب من قبل الفيفا واضاف الموقع أن هذا القرار جاء حتى يتمكن النادي من التعاقد مع محترف ثالث للمرحلة القادمة .

وقدم المهاجم أكرم الزوي مع الفيصلي اداء متميزاً وحقق معه لقب هداف الدوري الاردني ولكن اللاعب تم ايقافه لعام عن اللعب رفقة 4 من زملاه في فريق الفيصلي على خلفية أحداث الشغب التي صدرت من الفريق في نهائي بطولة الأندية العربية بالقاهرة أمام الترجي التونسي الذي توج باللقب.