وكالة أخبار ليبيا24-

تفقد عميد بلدية بنغازي “عبد الرحمن العبار” أعمال الصيانة والمشاريع القائمة في مناطق بوهديمة وعمارات 7000 وحدة سكنية بمنطقة الحدائق و منطقة الليثي شارع الخليج و منطقة الوحيشي .

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها “العبار ” أمس الأحد رفقة اللجنة الاستشارية المكونة من مدير شركة العامة للمياه والصرف الصحي ، ورئيس غرفة عمليات الطوارئ ، وجهاز مشروعات الإسكان والمرافق ، ومدير المشروعات بالبلدية و مدير شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري.

واطلع “العبار” رفقة اللجنة الاستشارية عن كثب على مشكلة طفح مياه الصرف الصحي بجوار مسجد الفضل أبن العباس بمنطقة بوهديمة , كما تفقد الأعمال الجارية حالياً لصيانة خط الصرف الصحي بمنطقة الحدائق , ووقف على مختنق مياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار الواقع بين دائري الثالث والرابع بمنطقة الليثي شارع الخليج , بالإضافة إلى وضع حل لتجمع مياه بمفترق شارع فلسطين مع الدائري الرابع والعمل على تصريفها إلى أقرب نقطة تصريف.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس البلدي أن الجولة الميدانية تأتي لحل المختنقات وإيجاد الحلول لإنقاذ بعض مسارات الصرف الصحي الطارئة بالمدينة.