أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب الأحد، اجتماعا موسعا مع كافة مدراء الإدارات والمكاتب بحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية سامي عقل بمقر ديوان الوزارة في مدينة البيضاء .

وناقش الاجتماع جملة من المواضيع كان أهمها شرح الموقف العام للوزارة خلال العام الفائتى للمرافق الصحية والمستشفيات العامة والتعليمية والقروية .

واستعرض وكيل الوزارة مع كافة مدراء الادارات بالوزارة عمل الوزارة خلال العام المالي 2017، والعام المالي الحالي، وكيف سيرت الوزارة مرتبات الموظفين والميزانية التسييرية من خلال وزارة المالية بالحكومة الليبية المؤقتة واليه التعاون مع مصرف ليبيا المركزي.

وأثنى وكيل عام وزارة الصحة المؤقتة على مستوى الكفاءة والفاعلية التي وصلت إليه وزارة الصحة المؤقتة حول سرعة اتمام الحساب الختامي واتخاذ كافة اجراءات الجرد السنوي وذلك بفضل القائمين على إدارات الوزارة.