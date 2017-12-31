أخبار ليبيا 24 – خاص

تعتزم مصلحة الآثار الليبية بالحكومة المؤقتة، غداً الاثنين، اطلاق مشروع مسح وتوثيق لموقع تنسلوخ الأثري شرقي مدينة بنغازي ويهدف إلى توثيق الموقع بالكامل ورفعه مساحيا وتصوريه ورسم حددوه وإعداد قاعدة بيانات باستخدام تقنيات GPS و QGIS و التصوير المساحي Photo scan.

وأفاد مدير الإدارة العامة للمسح والتوثيق ناصر الحراري، أنه تم الاتفاق على خطة العمل وتم تجهيز كافة المتطلبات التي يحتاجونها لتأدية المشروع على أكمل وجه.

وأضاف أن الموقع المستهدف يحوي العديد من الشواهد الأثرية الدالة على أثرية الموقع من أساسات جدران وبقايا القصر والمقابر.