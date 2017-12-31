أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير الشؤون الطبية بمستشفى المرج التعليمي وسام المذبوح، إن الشركة المنفذة لمشروع انشاء وتركيب وحدة أمراض القلب بمستشفى المرج استلمت اليوم السبت، موقع العمل المخصص لهذه الوحدة في المستشفى.

وأوضح المذبوح في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أن المشروع يشمل تحوير المبنى المخصص للوحدة وتجهيزه بكامل المرافق والمنافع وتركيب منظومة قسطرة قلبية علاجية وتشخيصية متكاملة امريكية الصنع من شركه GE العالمية.

واضاف – أن المبنى سيكون قابل للتوسعة والتطوير مستقبلا بحسب الحاجه وستقدم هذه الوحدة التي ستحوي ما بين 4 الى 6 اسرة خدمة الفحص والقسطرة التشخيصية والعلاجية وتركيب الدعامات لشرايين القلب لمختلف المرضى وهي خدمة علاجية غير مسبوقة في مدينة المرج ولم تكن متوفرة لسكانها.

وأكد مدير الشؤون الطبية بمستشفى المرج، أن تكلفة المنظومة تتجاوز 3 مليون دينار وقد تم استلامها في وقت سابق وهي الآن بمخازن المستشفى، مشيرا إلى أن وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة وافقت على التكفل بدفع قيمتها كاملة دون تحميل ميزانية المستشفى دينار واحد أو خصم القيمة من الميزانية الان او مستقبلا.

وأشار إلى أن تكلفة التحوير للمبنى وتجهيزه وتركيب وتشغيل الجهاز فقد تكفلت بسدادها كاملة احدى الجهات العامة بناء على طلب ومناشدة من إدارة المستشفى ولن تكلف ميزانية المستشفى ولن تخصم قيمته منها.