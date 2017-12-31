أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مدير إدارة الإعلام بصندوق الضمان الاجتماعي خالد اوريث، عن افتتاح فندق تيبستي السياحي مساء غدا الاثنين على الموافق الأول من يناير من العام 2018 .

وقال اوريث في تصريح خاص – إن مدير أدارة الضمان الاجتماعي ادريس احفيظة سيقوم بافتتاح الفندق شخصياً وافتتاح الفندق سيكون ذو طابع تقليدي وعائلي بسيط ، من ضمان أملاك صندوق الضمان الاجتماعي، وكافة الوحدات الفندقية في ليبيا.

وأضاف أن العمل كان على قدم وساق في أعمال الصيانة خلال الفترة الماضية لتجهيز الفندق وافتتاحه في بداية العام الجديد 2018 ليباشر العمل بشكل رسمي للفندق، فضلاً عن عودة كافة الموظفين والعاملين بالفندق .

وذكر أن كافة الموظفين والعاملين لبوا النداء وقامت إدارة صندوق الضمان بإعطاء الإيعاز للشركة الضمانية للاستثمار وهي بالتالي تتبع للصندوق بضرورة التعجيل بالصيانة الفورية للفندق، لافتا إلى أن نسبة أعمال الصيانة في الفندق تمت بالكامل بنسبة 100% ، وأن الفندق غداً سيفتتح أبوابه لكافة الزبائن والحضور .

يشار إلى أن الفندق اقفل أبوابه لمدة ثلاثة سنوات بسبب الاشتباكات التي دارت بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية .