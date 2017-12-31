وكالة أخبار ليبيا24-

قالت الوكالة النيجيرية لإدارة الطوارئ إن نيجيريا استقبلت ستة آلاف وستمائة واثنين وسبعين مهاجراً نيجيرياً عادوا طوعاً من ليبيا منذ مطلع العام الحالي.

وبحسب صحف نيجيرية فقد دعت وكالة إدارة الطوارئ العائدين للتعاون مع مختلف الوكالات الحكومية لمعاجلة مشكلة تهريب البشر في نيجيريا، عبر مساعدة الحكومة في تحديد هـوية المهربين الذين ساعدوا المهاجرين لتخطي الحدود بطريقة غير قانونية قصد الوصول إلى أوروبا مشيرة إلى أن الحكومة ستتعامل مع كل المعلومات التي سيدلي بها العائدون حول مهربي البشر بأقصى درجة من السرية والتكتم.

وأعلنت منظمة كاريتاس الإيطالية أنها استقبلت خمسة لاجئين وصلوا من ليبيا إلى الشواطئ الإيطالية عبر مشروع ممرات إنسانية تعمل عليه الحكومة الإيطالية ومنظمات غير حكومية.

وقال فرع المنظمة في مدينة أريتسو إنه استقبل امرأة اريترية مع ابنتها البالغة من العمر خمس سنوات وثلاثة صبيان يمنيين من بين مجموعة مؤلفة من مائة وستين لاجئاً يشملهم مشروع فتح ممر إنساني من ليبيا مشيرة إلى أن هذا العمل كان بالتعاون مع مجلس الأساقفة الإيطاليين والحكومة الإيطالية.