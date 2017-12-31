وكالة أخبار ليبيا24-

ضبطت وحدة التحريات التابعة لجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي كمية كبيرة من المواد الغذائية محظورة من حيث الاستيراد والاستهلاك الآدمي.

وأكد أمر دوريات التحري انتشار هذه المواد الغذائية بالإضافة إلى مواد تدخل في تصنيع الحلويات تحتوي مكوناتها على مواد محظورة.

وطالب جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي المواطنين التأكد من مواد التصنيع وتاريخ الصلاحية قبل عمليات شراء المواد الغذائية والتعاون معهم وإبلاغ أقرب مركز للحرس البلدي عن أي مخالفات أو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.