أخبار ليبيا24- خاص

انتهى فريق العمل المكلف من شركة الواحة للنفط من إصلاح خط ضخ النفط الخام ( 24 ) بوصة الواصل مابين حقل الواحة وميناء السدرة في منطقة مرادة بعد تعرضه لعملية تخريبية الثلاثاء الماضي.

وقال مراقب حقل الواحة – حسب مصدر في سرية مرادة المقاتلة التي قامت بحماية وحراسة فريق الصيانة – إنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة في موقع التفجير.

وأضاف مراقب الحقل أنه بدأت التجارب الأولية لإعادة ضخ النفط الخام عبر هذا الخط ويتوقع أن يعود الإنتاج تدريجيا إلى سابق معدلاته خلال الفترة المقبل.

وأوضح مراقب حقل الواحة انه تم إنهاء جميع أعمال الصيانة خلال 3 أيام متتالية دون التعرض لأي خطر خصوصا أن الموقع يقع في منطقة بعيدة وخارج نطاق عمل سرية مرادة المقاتلة وهو أمر يعد فيه نوع من المخاطرة والمجازفة.

و أشاد المراقب بدور السرية وجميع منتسبيها في عملية الإصلاح والمتمثل في حماية وحراسة فريق العمل وتأمين كامل لموقع العمل.

يشار إلى أن تفجيرًا يرجح أنه إرهابي استهدف الثلاثاء الماضي خط نقل النفط الخام 24 بوصة بالقرب من منطقة مرادة وهو تابع لشركة الواحة للنفط الواصل مابين حقول الشركة بمنطقة حوض مرادة النفطي إلى ميناء السدرة بمنطقة الهلال النفطي .