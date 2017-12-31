وكالة أخبار ليبيا24-

غادرت حاملة الوقود ( HAFNIA KARAVA ) بعد أن أفرغت حمولتها من وقود الديزل لترسو ناقلة الوقود ( NORDIC RUTH ) تحمل ” 37399.259 ” سبعة وثلاثين مليون وثلاثمئة وتسعة وتسعين ألفاً ومئتان وتسعة وخمسون لتراً من وقود البنزين.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بشركة البريقة عادل بن دردف أن الناقلة شرعت بعمليات الضخ والتفريغ تمام الساعة 18:20 من مساء أمس السبت 30 ديسمبر 2017 م بخزانات الشركة بمستودع رأس المنقار.

وأضاف بن دردف , أن ناقلة الوقود النفطية ( HAFNIA KARAVA ) رست الخميس الماضي على منصة الرصيف النفطي بنغازي الخميس الماضي وكانت تحمل ” 30959 ” طن متري من وقود الديزل أي ما يعادل ” 37.109877 ” سبعة وثلاثين مليون ومئة وتسعة ألفأ وثمان مئة وسبعة وسبعون لتراً.

وأشار مدير المكتب الإعلامي بشركة البريقة إلى أنه سيتم إمداد محطات الكهرباء بكافة احتياجاتها التشغيلية من وقود الديزل وعلى رأسها محطة توليد شمال بنغازي للمحافظة على استمرار توليد التيار الكهربائي بعامة المنطقة.

وأكد بن دردف ,أنهم يترقبون وصول نواقل الوقود والغاز خلال أيام الأسبوع الحالي تحمل غاز الطهي ” L.P.G ” ووقودي الديزل والبنزين.