أخبار ليبيا 24

مع هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في كل من العراق ومعظم مناطق سوريا تثار مخاوف من هروب فلول مقاتليه إلى مناطق صحراوية نائية غربي العراق وشرقي سوريا، ما يستوجب تصور واقع مختلف عن سابقه في ظل بحث التنظيم المبعثر عن وسائل أقل تكلفة تتأرج بين “رقصة الديك المذبوح” حينا وبين “انتقام المهزوم” حيناً أخر.

وفي استطلاع أجرته صحيفة «البيان» على موقعها الإلكتروني وحسابها في «تويتر» و«فيسبوك»، رأت نسبة بين 68 و74 في المئة أن تنظيم داعش انتهى ميدانياً في العراق وسوريا، إلا أنه لا يزال قادراً على إلهام أنصاره لارتكاب أعمال إرهابية بعد تكرار استخدام التنظيم شاحنات وسيلة لتنفيذ هجمات، باعتبارها وسائل رخيصة، إضافة إلى اعتماده على الخلايا النائمة في سوريا والعراق لاستعادة الزخم الإعلامي.

وفي إجابة على سؤال: «هل انتهى داعش في سوريا والعراق»، اعتبر 68 في المئة من المستطلع آراؤهم على الموقع الألكتروني للصحيفة أن الخطر سيظل قائماً، إذ ثمة مخاوف أيضاً من إعادة تجميع مقاتلي تنظيم داعش لأنفسهم، وأنهم سيحاولون بناء شبكة خفية سرية لمواصلة القتال، في حين أشار 32 في المئة من المستطلع آراؤهم إلى أن التنظيم فقد توازنه، وسينتهي مثلما انتهى نسبياً تنظيم القاعدة، إذ فقد مساحات الأرض التي كان يستولي عليها، ما يعني فقدانه موارده المالية، فقد كان يعتمد على النفط والضرائب.

وفي نفس الإستطلاع لكن على «تويتر»، تشابهت النتائج نوعاً ما، إذ اعتبرت نسبة 69 في المئة من المستطلع آراؤهم أن التنظيم سيبقى عبر تصعيد وتيرة التفجيرات، باستغلال بروز نزاعات مضمرة بين الكثير من القوى السياسية العراقية إلى الواجهة، بعد أن تخمد المسألة المشتركة المتمثلة بـ«داعش»، ويتوقع أن تنفجر النزاعات الخامدة على الأراضي شمالي العراق، وبسط نفوذ أوسع في مناطق حساسة ساخنة مثل كركوك وشمالي نينوى، والحدود العراقية –السورية، كما ستبقى الصراعات في سوريا بين قوات النظام والمعارضة واستغلال التنظيم الوضع لإبقاء وجوده النسبي في المنطقة، في حين أكد 31 في المئة من المستطلع آراؤهم أن التنظيم انتهى فعلياً، وأن الهجمات المرتقبة لا تعد إلا محاولات يائسة وراء كسب صخب إعلامي.

وعلى حساب «فيسبوك»، كانت النتائج نفسها تقريباً، حيث أكد 76 في المئة من المستطلع آراؤهم أن انتهاء الحرب على «داعش» في العراق وسوريا لا يعني انتهاء الأعمال الإرهابية، وليس معروفاً بعد ما الذي ستقوم به دول العالم لوقف قدرة التنظيم على إلهام الأشخاص عبر الإنترنت، في حين أكد 24 في المئة من المستطلع آراؤهم أن التنظيم انحسر تدريجياً بعدما فقد مجمل قيادييه تحت ضربات قوات التحالف.