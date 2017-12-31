أخبار ليبيا 24 – خاص

انتشل فريق البحث عن الجثث التابع للهلال الاحمر بنغازي، اليوم السبت، عدد من الجثث التابعة للمجموعات الإرهابية في منطقة الفندق البلدي.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة الصاعقة عقيد ميلود الزوي إن فريق البحث عن الجثث تمكن من انتشال حوالي 17 جثـة للجمـاعـات الإرهابية فـي محيـط الفـندق البـلدي بعـد القضـاء عليـهم مـن قبـل القـوات الخـاصـة والقوات المساندة لهم .

وأضاف أن الهلال الأحمر يقوم بانتشال الجثث بالطريقة القانونية المتعارف عليها دولياً ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمركز بنغازي الطبي لاتخاذ الإجراءات الرسمية حيالها .

وأكد الزوي تحرير منطقتي سيدي أخريبيش والفندق البلدي بالكامل، وبهذا تكون كامل مدينة بنغازي تحت سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية .

وأشار إلى أن القوات الخاصة شنت هجوم من جميع المحاور على بقايا الجماعات التكفيرية التي كانت متحصنة بالفندق البلدي وأجريبيش .