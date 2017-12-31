أخبار ليبيا 24

قتل 5 عناصر من تنظيم “داعش” في عملية نفذتها قوات الأمن العراقية بين محافظة كركوك ومدينة الموصل، شمالي البلاد.

وصرح مصدر أمني في “قيادة عمليات نينوى” بأن العناصر الخمسة قتلوا خلال العملية التي نفذت بغطاء جوي وبدعم من التحالف الدولي.

من جهة أخرى، عثرت قوة من الجيش العراقي على 26 جثة عليها آثار تعذيب تعود لمنتسبين للقوات الأمنية، شمالي الموصل، كان تنظيم “داعش” قد أعدمهم أثناء احتلاله المدينة.

ويوم أمس شدد رئيس الوزراء العراقي أهمية الحفاظ على النصر على داعش وعلى وحدة البلاد، وقال إن التنظيم المتشدد لم يتمكن من احتلال المدن إلا بسبب الفساد.

وأضاف العبادي خلال مشاركته في مهرجان “نصر العراق الحاسم” أن جهود الإعمار ستشمل جميع المحافظات لأن جميعها قد تضررت.

كما حذر من أن الخلافات السياسية يمكن أن تمهد الطريق أمام تنظيم الدولة لشن هجمات، وذلك في إشارة إلى النزاع بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق في الشمال.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في العاشر من يوليو الماضي رسميا استعادة مدينة الموصل من تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف باسم “داعش” أيضا بعد سيطرته عليها قبل ثلاث سنوات.