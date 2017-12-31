أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد في مديرية أمن شحات، اليوم السبت، اجتماعاً امنياً ترأسه مدير أمن مديرية شحات عقيد يونس عطية مع رئيس المباحث العامة ورئيس قسم البحث الجنائي ورئيس فرع الهجرة الغير شرعية ورئيس قسم شرطة النجدة ومراكز الشرطة ومعاون الشؤون الأمنية والتفتيش والمتابعة لوضع خطة أمنية حول المدينة وضواحيها وداخل الحدود الإدارية لمنع حدوث إي خروقات أمنية خلال نهاية العام.

وقال الناطق بأسم مديرية أمن شحات ملازم حسن بواكريم – إن الخطة الأمنية تهدف إلى منع أي احتفالات برأس السنة كون هذه الاحتفالات ليست من عادات الدين الإسلامي.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية ستقوم بحملة شاملة على جميع الاستراحات المفروشة، والمستأجرة بمحيط المناطق الهامة والحيوية بجميع الأقسام ومراكز الشرطة، وإعداد تقارير عن قاطنيها، ضمن الخطة.

من جهته شدد مدير أمن شحات العقيد يونس عطية، على الأجهزة الأمنية بالمدينة تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، خلال فترة تنفيذ الخطة وبعدها، في إطار من الشرعية وسيادة القانون وتحقيق الانضباط، وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنين مطالباً الجميع باليقظة المستمرة والانتشار في كافة حدود المديرية