أخبار ليبيا 24 – خاص

أقدم أحد العناصر الإرهابية الفارة من محور أخريبيش على الانتحار، مساء اليوم الأحد بمنطقة القوارشة غرب بنغازي .

وأفاد المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة الصاعقة عقيد ميلود الزوي، أن القوات التابعة لآمر محاور الصاعقة رائد محمود الورفلي لاحقت الإرهابي الفار من محور أخريبيش، وحصرته بأحد المنازل بمنطقة القوراشة .

وأضاف – أن القوات الخاصة طالب الإرهابي بتسليم نفسه طوعية للقوات، لافتاً إلى أنه تم إعطاء الإرهابي الأمان ورفض ذلك، وتعامل مع أبطال القوات بالرصاص، وبعد نفاذ ذخيرته قام بتفجير نفسه.

يشار إلى أن القوات الخاصة والقوات المسلحة تقوم بتمشيط كامل المناطق التي فرت إليها الجماعات الإرهابية بعد تضييق الخناق عليها في محور الفندق وأخريبيش في غرب مدينة بنغازي حتي منطقة جروثة