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قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إن تنظيم داعش الإرهابي “مشتت” حاليا، لكن الناجون من صفوفه يبحثون عن أماكن أخرى لإعادة تأسيس أوضاعهم”، محذرا مما وصفه بـ”الركون إلى الراحة واعتبار أن المعركة ضد داعش قد انتهت”.

وأضاف ماتيس أن تدمير خلافة داعش على الأرض في سورية والعراق سيبدل الطرق التي يحارب التحالف الدولي من خلالها إرهاب التنظيم.

ماتيس، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع في واشنطن، قال: “نحن نجلس هنا اليوم في نهاية 2017 والخلافة تحاول الفرار.. لقد كسرناهم” مضيفا أن بعض إرهابيين داعش فروا من حصار الرقة إلى مناطق وسط حوض الفرات، متعهدا بـ”سحق روح الخلافة هناك مع الحفاظ على أرواح المدنيين في الوقت نفسه.”

وأشار ماتيس إلى أن الخط الفاصل بين القوات السورية المدعومة من روسيا من جهة وبين قوات التحالف ومعها قوات سورية الديمقراطية التي تدعمها من جهة أخرى يقع في منتصف نهر الفرات بتلك المنطقة، مضيفا أن خط الفصل “صامد” وأن الاتصالات جارية بين قوات التحالف وروسيا.

ولكن الوزير الأمريكي وصف فرار عناصر داعش نحو مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري بأنها “مسألة أخرى”، مضيفا أن التحالف وقوات سورية الديمقراطية لن يطاردا عناصر داعش في مناطق سيطرة النظام السوري.