أخبار ليبيا 24 – خاص

أقدم مجموعة من الشباب بمدينة الكفرة، فجر اليوم السبت، بالدخول إلى مكان تواجد قبر “المهدي السنوسي” والد الملك ادريس رئيس المملكة الليبية فالسابق، و المدفون في مدينة الكُفــرة وذلك لنبش القبر واستخراج الجثمان الكائن بمنطقة التاج بالكفرة والمقام بجوار المسجد لنقله احدي المقابر ليدفن بطريقة صحيحة.

وذكر أحد الشباب القائمين على نبش واخراج الجثمان، لـ “أخبار ليبيا 24” أنه تم اخراج الجثمان من مكانه ودفنه بالصورة الصحيحة وذلك بسبب كثرة زيارة الناس للقبر والتقرب منه للشفاء أو لقصد حاجة هذا الأمر دعاء شباب لنقل الجثمان حتي لا يقع الناس في الفتن بالتقرب للموتى.

يشار إلى أن “محمد بن محمد بن محمد علي السنوسي المهدي” هو زعيم السنوسية الثاني، ابن الأمام محمد بن علي السنوسي مؤسس الحركة السنوسية، خلف أباه بعد موته، حيث تمت مبايعته من كبار العلماء والشيوخ في الحركة السنوسيه فكون مجلساً اعلى من كبار الشخصيات.

وانتقل إلى الكفرة سنة 1312 حتى توفي فيها يوم الاحد 24 صفر 1320 هـ الموافق 2 يونيو 1902 ودفن بها إلى يومنا هذا .