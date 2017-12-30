أخبار ليبيا 24

أحبطت وزارة الداخلية المصرية مخطط لعناصر إرهابية تابعة لحركة “حسم” كان ينوي استهداف أماكن حيوية ومهمة خلال الاحتفال بأعياد الميلاد، وأسفرت مواجهة مسلحة بين التنظيم وقوات الشرطة عن مقتل 3 إرهابيين بأطفيح والقبض على 10 آخرين بالقليوبية والفيوم.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية بإنه فى إطار خطة وزارة الداخلية لتكثيف العمليات الإستباقية ضد فصائل الإرهاب المختلفة وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية فقد تمكن قطاع الأمن الوطنى من كشف مخطط لعناصر ما يسمى بحركة ” حسم ” أحد الأجنحة المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية المتزامنه تستهدف المنشآت السياحية والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد لإحداث حالة من عدم الإستقرار وإثارة البلبلة وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع بالبلاد .

وتابع البيان أن المتابعات أسفرت عن إجهاض هذا المخطط عن طريق تحديد مزرعة كائنة بطريق ( الكريمات / أطفيح ) بمحافظة الجيزة تتخذها تلك العناصر وكراً للاختباء وتصنيع المتفجرات ومنطلقا لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وبمداهمة المزرعة عقب تبادل لإطلاق النيران بين القوات والعناصر أسفر عن مقتل 3 من أبرز الكوادر القيادية التى تتولى الإشراف على عمليات تصنيع المتفجرات وتنفيذ العمليات الإرهابية.

وأضاف البيان أنه بمداهمة أوكار اختباء باقى عناصر تلك البؤرة المتورطين فى هذا المخطط بمحافظتى ( القليوبية – الفيوم ) ألقت القوات الأمنية على 10 منهم.