وكالة اخبار ليبيا24-خاص-

يعد المدافع الدولي الليبي “محمد المنير” أحد ابرز المحترفين في تاريخ الكرة الليبية في البطولات الأوربية من خلال رحلته الناجحة في البطولتين الصربية والبيلاروسية وقد لا يعلم الكثيرين أن اللاعب يمتلك رقماً لم يحققه فيما سبق أي لاعب ليبي وهو تسجيله لأول هدف ليبي في الدوري الأوربي لكرة القدم.

بدايات مبكرة أوحت بالنجومية ..

وبدأ المنير (25 عاما) مسيرته الكروية بصفوف نادي الاتحاد احد ابرز الأندية الليبية موسم 2010 ليقدم مع الفريق أداء مميزاً جداً وليحجز مكاناً أساسيا في تشكيلة العميد حيث لعب مع الفريق 18 مباراة وسجل خلالها 5 أهداف رغم انه يلعب كظهير أيسر.

الانطلاقة نحو ملاعب أوربا ..

توقف مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم عام 2011 كان وراء انطلاقة المنير للملاعب الأوربية حيث خاض أول تجربة احترافية له حين وقع عقد انتقل من خلاله لفريق يوغودينا الصربي في صيف 2011 ليبدأ رحلته مع الفريق منذ 26 أكتوبر من عام 2011 لتتواصل إلى موسم 2013 حيث خاض مع الفريق 31 مباراة بدأت عام 2011 حين لعب مع الفريق 3 مباريات و في موسم 2012 لعب 18مباراة ولعب خلال موسم 2013 عدد 11 مباراة.

العودة إلى الاتحاد ..

موسم 2013 – 2014 عاد اللاعب لفريقه السابق الاتحاد وخاض معه26 مباراة مسجلاً 5 أهداف .

في 28 أغسطس 2014 عاد اللاعب من جديد لفريقه يوغدينا الصربي إلا أن عدد من المشاكل طفت على السطح مما تسببت في غياب اللاعب عن التشكيلة الأساسية للفريق مما اجبره على الرحيل والبحث عن تجربة جديدة.

مع دينمو مينسك الانطلاقة الحقيقية ..

لينتقل بشكل رسمي عقب ذلك للدوري البيلاروسي بقميص فريق دينمو مينسك بعقد استمر لثلاثة مواسم , وخاض اللاعب مع فريق دينمو مينسك 30 مباراة في الدوري المحلي و6 مباريات في الكأس و15 مباراة في تصفيات التأهل لدوري المجموعات وفي دوري المجموعات الأوربي وسجل هدفين الأول في مرمى رابيد فيما النمساوي بتاريخ 10-12-2015 ليصبح أول ليبي يسجل هدفاُ في دوري المجموعات للدوري الأوربي وسجل هدفاً في الدوري الاوربي 2016-2017 في مرمى سبارتك جرمالا الاتفي بتاريخ 7-7-2016.

برتيزان يخطف المنير ..

وبعد التألق الواضح للمنير بصفوف دينمو مينسيك بدأت أنظار الأندية تتجه للتعاقد مع هذا اللاعب الذي تلقى عديد العروض من أندية أوربية مختلفة ولكن العرض الأبرز كان من بارتيزان بيلغراد احد ابرز الأندية الصربية الذي نجح في خطف اللاعب في يناير من عام 2017 بعقد لثلاثة أعوام ليصبح المنير ثاني لاعب ليبي يحترف في فريق بارتيزان ، حيث سبق أن لعب معه المهاجم الدولي محمد زعبية عام ألفين واثني عشر .

وخاض اللاعب مع الفريق 4 مباريات موسم 2016-2017 3 منها في الدوري ومباراة في الكأس ولعب خلال 4 مباريات موسم 2017-2018 منها مباراتين في المسابقة المحلية ومباراتين في مسابقة الكأس.

أول لاعب ليبي في دوري أم أل أس الأمريكي ..

ولم تتواصل تجربة اللاعب مع فريقه الصربي بنجاح بعد إصابة اللاعب وجلوسه على دكة البدلاء في اغلب المباريات فكان التفكير في تغيير الأجواء وبالفعل نجح اللاعب في الاتفاق مع خلال هذا الشهر للانتقال لفريق اورلاندو سيتي الأمريكي ليصبح أول لاعب ليبي ينضم للدوري الأميركي لكرة القدم “أم أل أس”.

مشوار مميز مع المنتخب الليبي..

بدأ اللاعب مشواره الدولي مع المنتخب الليبي عام 2012 وخاض مع منتخب بلاده 16 مباراة رسمية وسجل 3 أهداف منها هدفين خلال مباراة روندا التي أهلت منتخب ليبيا لدوري المجموعات المؤهل لكاس العالم روسيا 2018.

ابرز الانجازات ..

عام 2015 نال مع فريق دينمو مينسك البلاروسي الترتيب الثاني في مسابقة الدوري وحل رفقة فريقه باتيزان الصربي في المركز الثاني للدوري الصربي موسم 2016-2017 إضافة إلى التأهل لربع نهائي كاس صربيا هذا الموسم.