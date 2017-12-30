وكالة أخبار ليبيا24-خاص-

قال نائب رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم طبرق علي الجراري أن الاتحاد الفرعي لكرة القدم ومكتب الشباب والرياضة بطبرق يستعد لإقامة مباراة خيرية تكريما لفقيدا الرياضة الليبية اللاعبان السابقان للمنتخب الليبي ونادي الإفريقي “عوض عون ” و ” فهيم رقص “.

وأوضح “الجراري” -لوكالة أخبار ليبيا 24- أن المباراة ستجمع قدامى لاعبي الأفريقي وقدامي طبرق مشيراً إلى أنها ستقام يوم الجمعة الخامس من يناير المقبل على أرضية ملعب نادي الصقور.

يذكر أن اللاعبان عوض عون وفهيم رقص يعدا من أبرز الأسماء في عالم كرة القدم الليبية وسبق وأن مثلا المنتخب الليبي في عديد المناسبات القارية والعربية.