أخبار ليبيا 24 – خاص

أفادت مصادر خاصة، بعقد السفير القطري لدي ليبيا محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، اجتماع موسع، يوم الأحد الماضي، مع رؤساء منظمات ومؤسسات حقوقية وقانونية في ليبيا بالعاصمة التونسية، ذلك بحضور رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر علي بن صميخ المري.

وذكرت المصادر، أن الاجتماع الذي لم يعلن عنه، تركز على عدة جوانب منها، تشكيل فريق حقوقي وقانوني للدفاع عن الدور القطري بليبيا وذلك في القضايا المرفوعة أمام المحاكم الليبية ضد شخصيات و مؤسسات قطرية .

وخلال الاجتماع تم الإتفاق علي إبرام بروتوكولات تعاون و( التشبيك) ما بين منظمات المجتمع المدني الليبية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ) وذلك للدعم اللوجستي والقانوني والمادي وتقديم الدعم والمشورة .

وأشارت المصادر إلى أن الجانب القطري يسعى لاحتواء هذه المنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية الليبية من خلال هكذا اجتماعات وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة اللوجستية والفنية والمالية لهذه المنظمات والمؤسسات القانونية و الحقوقية الفاعلة على الساحة الليبية من أجل إدانات وتجريم الأطراف المناهضة لقطر وإضعاف التيار المدني وتقوية القوي والتيارات الإسلامية المرتبطة بدولة قطر في ليبيا.