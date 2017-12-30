أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد آمر سرية الشرطة العسكرية طبرق العقيد جمعة الزروق، اليوم السبت، أن الشرطة العسكرية بدأت بتكثيف دورياتها العسكرية لمتابعة المواقع العسكرية الواقعة جنوب طبرق.

وقال الزروق لـ “أخبار ليبيا 24” إنه كان على رأس قوة تابعة للسرية وقاموا بدوريات صحراوية مكثفة كانت لمتابعة كافة البوابات والتمركزات الواقعة جنوب طبرق من بوابة بئر الغبي وبوابة 50 وبوابة 150 وبوابة 40 جغبوب .

وأضاف أن الدوريات تشمل مناطق الصحراء العشرية والتي تقع فيها بعض الممرات التي تستخدمها عصابات تهريب السيارات والأسلحة والبشر والمخدرات والسموم والمواشي ..

وأكد أن الدوريات ستستمر لسرية الشرطة العسكرية وهذا بعد تعليمات صارمة من القيادة العامة لدعم العملية الأمنية بالمدن وضواحيها والمواقع الحيوية والبوابات والتمركزات وردع كافة الخروقات الأمنية وخاصة التهريب والمطلوبين ومتابعة كافة دوريات وتحركات وحدات القوات المسلحة .