أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم الاتحاد الدولي للصحفيين ببنغازي، اليوم السبت، دورة تدريبية حول تعزيز ثقافة السلامة المهنية لدى الإعلاميين الليبيين، تحت إشراف الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب حول” دعم التضامن المهني بين الصحفيين الليبيين”.

وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24” أن الدورة التدريبية التي استهدفت عددا من الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام المقررة والمسموعة والمرئية، تطرقت إلى عدة مواضيع منها تخطيط المهمات الإعلامية الميدانية، الأمن الشخصي في الميدان، السلامة الرقمية، السفر والتنقل الأمن، الحماية من الأسلحة النارية، الاختطاف والمخاطر الخاصة/ بالإضافة إلى تخطيط عملي وتكريم تقييم المخاطر بما في ذلك الخطط الاحتياطية وتحليل القوى الفاعلة.

وقالت رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا نيرمين الشريف لـ “أخبار ليبيا 24 ” “اليوم ولأول مرة في ليبيا، انطلقت فاعليات الدورة التدريبية في مجال السلامة المهنية للصحفيين والاعلاميين الليبيين، حيث جاءت هذه الدورة بعد اجتماعات للحوار بين قيادات نقابية واعلامية في تونس مع الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب”.

وأضافت الشريف أنه منذ عام 1990، والاتحاد الدولي للصحفيين يقوم بإصدار تقرير سنوي عن عمليات قتل الصحفيين والاعلاميين، وتندرج هذه التقارير تحت إطار حملة الإتحاد الدولي من أجل السلامة المهنية للصحفيين الذين يعملون في مناطق الصراع وخاصة الذين يفتقرون إلى الموارد اللازمة لحماية أنفسهم من العنف.

وتابعت تعتبر منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي واحدة من أخطر المناطق للعمل الصحفي ، وأن للإتحاد الدولي للصحفيين دور رئيسي في تبني مجلس الأمن للأمم المتحدة القرار 1738 عام 2006، الذي يطالب الحكومات لضمان سلامة الصحفيين.

وأشارت رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا إلى أن الصحفيين والإعلاميين منذ العام 2011 وحتي الان لم ينظموا بيتهم النقابي ولم يتم انتخاب نقابة لهم تدافع علي حقوقهم وتهتم بما يتعلق بالتوعية والتثقيف كما فعل كثير من الجهات والمؤسسات المنطوية تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا ومنها نقابة الاعلاميين الرياضيين والذين كان لهم دور كبير، مضيفا أن لعدم وجود نقابة لهم فهم يحظون بفرص أقل للتدريب بالخبرة اللازمة لتغطية إعلامية في مناطق الحرب ونشر الوعي عن ضرورة تدريب ورفع سقف حماية الطواقم الإعلامية في هذه الظروف.