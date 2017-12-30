أخبار ليبيا 24

ذكرت وكالة الأنباء السورية الحكومية “سانا”، الجمعة، أنه تم اكتشاف مقبرتين جماعيتين شمالي سوريا تضمان جثث عشرات الأشخاص الذين قتلهم تنظيم داعش خلال سيطرته على المنطقة.

وقالت الوكالة: “اكتشفت اليوم (الجمعة) مقبرتان جماعيتان في ريف الرقة الغربي تضمان جثامين عشرات الشهداء من مدنيين وعسكريين ممن أقدم تنظيم داعش الإرهابي على إعدامهم خلال فترة سيطرته على المنطقة”.

وعثر على المقبرتين في منطقة تسيطر عليها القوات السورية الحكومية.

ووردت معلومات من الأهالي تفيد بوجود مقبرتين جماعيتين بالقرب من بلدة الواوي بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على مناطق في ريف الرقة الغربي من تنظيم داعش .

وعلى الفور تم التوجه إلى مكان المقبرتين وتم العثور على الأدلة التي تؤكد وجود الجثامين، فتمت الاستعانة بفرق من الدفاع المدني التي باشرت باستخراجها.

وبحسب مسؤول محلي فأن العمل جار على استخراج كل الجثث. كما أوضح أحد العاملين في الدفاع المدني أن العملية قد تستغرق أياما عدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تكتشف فيها مقابر جماعية لضحايا قتلهم داعش ففي 17 ديسمبر 2014 عثر سكان على مقبرة جماعية في محافظة دير الزور تضم جثث 230 شخصا من أقاربهم الذين أعدمهم التنظيم، جميعهم من أفراد عشيرة الشعيطات التي كانت تقاتل ضده شرقي المحافظة.

وبين 25 و27 يونيو 2015 قتل أفراد داعش أكثر من 200 مدني، من بينهم نساء وأطفال في مدينة كوباني (عين العرب) شمالي سوريا قبل أن يتم طردهم منها.