أخبار ليبيا 24

كشف مصدر أمنى عراقي أن تنظيم داعش الإرهابي حصل على نصف مليون دولار من عمليات الخطف في ديالى خلال 2017، مشيراً الى أن التنظيم يستثمر تلك الاموال في اعادة بناء خلاياه النائمة.

وقال المصدر إن “داعش الارهابي شن سلسلة عمليات خطف في بعض مناطق ديالى خلال 2017 عبر خلاياه النائمة خاصة في حمرين وقره تبه ونفط خانة ابتز من خلالها ذوي المختطفين وحصل على مبالغ مالية تصل الى نصف مليون دولار امريكي وفق المعلومات المتوفرة لدينا”.

وأضاف المصدر، أن “الخطف تحول الى عامل للتمويل الداخلي لداعش واستثمرت الاموال التي جمعها في اعادة بناء خلاياه النائمة من جديد وهذا ما يوضح اسباب استمرار نشاطه في بعض المناطق ومنها حمرين رغم الضربات الموجعة من قبل القوات الامنية والحشد الشعبي”.

وأشار المصدر الى ان “اغلب عمليات الخطف التي تجري لا يتم الابلاغ عنها من قبل ذوي المختطفين بل يقومون بالخضوع للمساومة ودفع مبالغ مالية كبيرة وهذا قرار خاطئ لأنه سيدعم الارهاب ويزيد قدراته ويقوم بعمليات خطف اخرى”. وقدرت الحكومة العراقية حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالمناطق التي استولى عليها تنظيم داعش الإرهابي وحررتها القوات العراقية، بـ47 مليار دولار، على أقل تقدير.

وقال وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي في بيان إن هذه الأضرار تتعلق بمؤسسات الدولة فقط، وإن وزارته بصدد إعداد تقرير آخر عن حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص. وتوقع الجميلي ارتفاع حجم الخسائر في المناطق المحررة إلى أكثر من ذلك بكثير.

وقال ان وزارته ستقدم تقريرا مفصلا في هذا الصدد. وأعلنت الحكومة العراقية “النصر النهائي” على تنظيم داعش الاجرامي هذا الشهر، بعد السيطرة على آخر جيوب التنظيم والقضاء على عناصره.