أخبار ليبيا 24

حمل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت، الفساد والفاسدين مسؤولية ظهور تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح العبادي الذي سبق له إعلان النصر على داعش أن “الفاسدين ومن استولوا على أموال الدولة هم من سببوا هذه الكوارث، فداعش لم يتمكن من احتلال المدن إلا بسبب الفساد”.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن أهمية الحفاظ على النصر على داعش وعلى وحدة البلاد، وقال إن التنظيم المتشدد لم يتمكن من احتلال المدن إلا بسبب الفساد.

وأضاف العبادي خلال مشاركته في مهرجان “نصر العراق الحاسم” أن جهود الإعمار ستشمل جميع المحافظات لأن جميعها قد تضررت.

كما حذر من أن الخلافات السياسية يمكن أن تمهد الطريق أمام تنظيم الدولة لشن هجمات، وذلك في إشارة إلى النزاع بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق في الشمال.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في العاشر من يوليو الماضي رسميا استعادة مدينة الموصل من تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف باسم “داعش” أيضا بعد سيطرته عليها قبل ثلاث سنوات.