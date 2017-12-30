وكالة أخبار ليبيا 24 – خاص

منذ انطلاق العمليات العسكرية للجيش الوطني ضد التنظيمات الإرهابية نعت هذه الجماعات العديد من قاداتها أخرها كتيبة تسمي نفسها «شهداء ليبيا الحرة» التابعة لـ«شورى ثوار بنغازي» حيث نعت في بيان لها أمس الجمعة القيادي الإرهابي محمد الصلابي ،, لافتة إلى أنه قتل أثناء محاولته لفت الأنظار عن بعض العناصر الفارة من منطقة اخريبيش ببنغازي إلى مدينة درنة.

وكان آمر التحريات بالقوات الخاصة الصاعقة مرعي الحوتي قد نفى هروب عناصر المجموعات الإرهابية من منطقة اخريبيش إلى مدينة درنة.

الإرهابي “محمد جمعة الصلابي” الملقب ” جريو ” هو من مواليد 84و من سكان منطقة وسط البلاد ببنغازي , وهو قيادي بالتنظيمات الإرهابية في منطقة وسط البلاد ويعد الذراع اليمنى للإرهابي وسام بن حميد , وكان أمر سريه في مقر الدرع “الأمن الداخلي سابقاً” بسوق الحوت وأصيب إصابة بالغة في نهاية العام 2015 أثناء المواجهات مع القوات المسلحة في منطقه ” سوق الحوت ” مما أدى إلى بتر على مستوى الأصابع باليد اليسرى وإصابة إحدى عيناه ومن ثم تم نقله إلى مصراتة ومنها إلى تركيا ليعود إلى مصراتة ثم ليسافر إلى تركيا في شهر أكتوبر 2017. كما كان أخر ظهور له عبر قناة النبأ في أكتوبر الماضي.

الإرهابي “محمد الصلابي” شقيقه الأكبر يدعي” فرج جمعة الصلابي ” وهو من مواليد 80 وكان يعاني من حاله نفسية هو أحد منتسبي ما يعرف بدرع 1 والمنظوي تحت مجلس شورى بنغازي الإرهابي وقتل بتاريخ 14-5-2017 نتيجة المواجهات التي دارت مع القوات المسلحة في منطقه ” سوق الحوت ” , كما لديه شقيق ثالث مواليد 82 ويدعي ” مالك ” ويلقب “لوكة “وشارك أيضاً في المعارك ضد الجيش وهرب إلى مدينة مصراتة.