أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص ببنغازي مع عدد من الشخصيات الرياضية زيارة للمدرب “مفتاح الشكماك” وهو أحد أبرز الاسماء التي كان لها دور كبير في الرياضة ببنغازي عامة و لعبة السباحة بشكل خاص.

وتخلل الزيارة تقديم دروع تذكارية وشهادات تقدير من الاتحاد الفرعي للسباحة

ويعتبر الشكماك 71 عام من اوائل المدربين في لعبة السباحة في بنغازي كما أشرف على تدريب المنتخب الليبي في عديد المناسبات وفي الفترة الممتدة مابين 73 والى 80 واسس اول مدرسة للسباحة في بنغازي وحمل الشارة الدولية كحكم كرة يد وعمل حكماً في العاب القوى .