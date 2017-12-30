وكالة أخبار ليبيا24-خاص-

كشف مصدر أمني رفيع من الجنوب الليبي عن القبض على مجموعة من العناصر الإرهابية التكفيرية من قبل رجال الأمن والقوات المسلحة في مدينة سبها جنوب ليبيا.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن من بين هؤلاء الإرهابيين الذين تم القبض عليهم في مدينة سبها شخص فرنسي الجنسية من أصول مغربية , مشيراً إلى أن العناصر التي ألقي القبض عليها قاتلت أبناء القوات المسلحة في محاور مدينة بنغازي “الصابري وقنفودة، ووسط البلاد، والليثي” وتمكنت من الفرار بعد تضييق الخناق عليها في محاور القتال وسقوط دولتهم المزعومة على أيدي أبناء الجيش الوطني.

وأضاف المصدر أن عملية القبض تمت بفضل تنسيق جهود قوات الأمن والجيش وذلك من خلال عمليات المتابعة والرصد والتحري .

يشار إلى أن العناصر الإرهابية التكفيرية التي ألقي القبض عليها هي من جنسيات مختلفة قاتلت القوات المسلحة في بنغازي وخارجها.