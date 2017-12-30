وكالة أخبار ليبيا24-

اختتمت أمس الجمعة بطولة ليبيا للمسافات القصيرة داخل الأحواض والتي احتضنتها مدينة مصراتة.

وجاءت البطولة بمشاركة اتحادات الفرعية لكل من طرابلس وبنغازي ومصراته والزاوية وزوارة وزليتن .

وكانت النتائج النهائية للبطولة على النحو التالي:-

فئة الكبار 100متر حرة:

الأول .. عدي حسونة .. نادي الغوص .. الزمن 53.10

الثاني .. مالك يوسف ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 56.06

الثالث .. قيس حبارات ..نادي الريقاطة .. الزمن 1.00.12

فئة الكبار 100 متر ظهر :

الأول .. عدي رشدي حسونة .. نادي الغوص .. الزمن 1.01.62

الثاني .. مالك يوسف ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 1.04.34

الثالث .. قيس حبارات .. نادي الريقاطة .. الزمن 1.16.41 .

فئة 100 متر صدر كبار:

الأول .. عدي رشدي حسونة .. نادي الغوص .. الزمن 1.9.99

الثاني .. مالك يوسف ساسي .. نادي الاتحاد ..الزمن 1.12.69.

فئة الأواسط 200 متر متنوع :

الأول ..أحمد يوسف ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 2.37.05

الثاني .. مفتاح احمد امعيتيق .. نادي طارق .. الزمن 2.54.66

الثالث .. مصدق عبدالوهاب .. نادي جنزور .. 2.58.28

فئة الأواسط 100 متر صدر:

الأول .. محمد يوسف ساسي .. نادي الاتحاد ..الزمن 1.15.97

الثاني .. سراج سليمان ابوقرين .. نادي النصر .. الزمن 1.21.91

الثالث .. انس هشام قنيدي .. نادي جنزور البحري .. الزمن 1.26.53

فئة الأواسط 50 متر حرة :

الأول … محمد يوسف ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 25.13

الثاني ..سراج ابوقرين .. نادي النصر .. الزمن 27.40

الثالث .. مفتاح احمد امعيتيق .. نادي طارق بن زياد .. الزمن 28.56

فئة الأواسط 100 فراشة :

الأول .. محمد يوسف ساسي .. نادي الاتحاد .. الزمن 1.06.37

الثاني .. مفتاح احمد معيتيق .. نادي طارق بن زياد .. الزمن1.20 .75

الثالث .. انس هشام قنيدي .. جنزور البحري 1.23.75

فئة الأشبال 50 متر فراشة :

الأول .. امحمد سمير قدور .. نادي القمة .. الزمن 38.25

الثاني .. عمر المبروك السريتي .. النادي البحري مصراته الزمن 40.22

الثالث .. عبدالرحمن بن بية .. نادي الاتحاد .. الزمن 43.41

سباق 50 متر أشبال صدر :

الأول .. امحمد سمير قدور .. نادي القمة … الزمن 43.39

الثاني .. عمر المبروك السريتي ..النادي البحري مصراته .. الزمن 44.59

الثالث .. محمد علي ابوعجيلة .. النادي البحري مصراته .. الزمن 46.31

فئة الأشبال 100 متر حرة :

الأول .. امحمد سمير قدور .. نادي القمة .. الزمن 1.07.56 رقم ليبي جديد

الثاني .. عبدالرحمن قدور .. نادي ذات السواري .. الزمن 1.20.27

الثالث .. محمد ابوعجيلة .. نادي البحري مصراته .. الزمن 1.20.74.

فئة البراعم 100 متر متنوع :

الأول .. عبدالمالك عبدالمنعم عاشور .. نادي الريقاطة .. الزمن 1.25.88

الثاني .. عبدالحي عبدالمنعم عاشور .. نادي الريقاطة .. الزمن 1.27.93

الثالث.. لؤي رشاد غرسة .. جنزور البحري .. الزمن 1.34.11

فئة البراعم 50 ظهر :

الأول .. عبدالحي عبدالمنعم عاشور .. نادي الريقاطة . الزمن 37.59

الثاني .. لؤي رشاد غرسة .. جنزور البحري .. 41.47

الثالث .. يوسف اشرف ابوبكر .. جنزور البحري 43.59

. فئة البراعم 50 حرة :

الأول ..عبدالحي عبدالمنعم عاشور .. نادي الريقاطة .. الزمن 31.72

الثاني .. عبدالمالك عبدالمنعم عاشور .. نادي الريقاطة .. الزمن 33.53

الثالث .. جاد الله عبدالناصر السويح .. نادي جنزور البحري .. الزمن 36.50

يشار إلى أن البطولة استضافها الاتحاد الفرعي بمصراتة ونظمها نادي الشباب الرياضي تحت إشراف الاتحاد الليبي للسباحة.