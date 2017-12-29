أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف المتحدث باسم القوات الخاصة الصاعقة عقيد ميلود الزوي أن القوات الخاصة والقوات المساندة لها تقوم اليوم الجمعة بتمشيط منطقة الفندق البلدي والمباني المحيطة به في المحور الشمالي بالكامل بمدينة بنغازي ثاني أكبر مدينة في ليبيا.

بقايا الإرهاب ..

الزوي وفي تصريح خاص بوكالة اخبار ليبيا24- طمئن أهالي مدينة بنغازي وأوضح أن ما يسمع في منطقة اخريبيش من انفجارات ما هي إلا أصوات المدافع والأسلحة الثقيلة في اشتباكات مع بقايا الجماعات الإرهابية التابعة لشوري بنغازي التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي , وكشف المتحدث باسم القوات الخاصة عن تواجد بعض بقايا الجماعات الإرهابية مختبئين داخل أزقة وشوارع المنطقة.

جريمة بشعة ..

وأكد الزوي مقتل حمد صالح احمد بوعيشه القذافي أحد أفراد سرية البركان المقاتلة التابع للكتيبة الأولى صاعقة خلال ملاحقته بعض عناصر الجماعات الإرهابية يوم أمس الخميس أثناء انتقالهم من منطقة اخريبيش إلى منطقة الفندق البلدي .

وأشار إلى أنه بعد مقتل القذافي قامت الجماعات الإرهابية بإبرام النار به، وحرق جثته بالكامل.

بشائر النصر ..

الزوي قال إن البشائر ستعم الشارع الليبي قريباً بعد القضاء على آخر جيوب الجماعات الإرهابية المنهزمة، مطالباً المواطنين والأهالي بعدم الدخول أو الاقتراب من منطقة سيدي اخريبيش حتى الانتهاء من تمشيط المنطقة بالكامل من الجماعات الإرهابية والألغام والمفخخات، ومنعاً لعرقلة عمل وحدات القوات المسلحة والقوات الخاصة داخل المنطقة.

عناصر أجنبية ..

وفي ذات الشأن، قال الزوي إن القوات المسلحة تمكنت من قتل الإرهابي المدعو أبو طلبه العراقى، خلال محاولة فرار الجماعات الإرهابية من منطقة أخريبيش إلى منطقة الفندق البلدي أمس .

مشيراً إلى أن القوات الخاصة والقوات المساندة تمكنت من العثور على مقبرة جماعية ومشفى ميداني للجماعات الإرهابية بأحد المنازل بإخريبيش

يشار إلى أن آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة، هنأ أهالي مدينة بنغازي على انتهاء العمليات العسكرية في المحور الشمالي بالكامل، بعد السيطرة على الفندق البلدي والمباني المحيطة به ظهر أمس الخميس 28 ديسمبر.

جرحى قتلى ..

وأكدت مصادر عسكرية وطبية أن مركز بنغازي الطبي أستقبل قتيلًا واحدًا من القوات المسلحة بالإضافة إلى ثلاثة عشر جريحًا، جراء المواجهات التي شهدها محيط الفندق البلدي ومنطقة جروثة غربي مدينة بنغازي أمس الخميس.

ترتيبات أمنية ..

وكان ضابط التحقيق بقسم التحريات العامة التابعة لمديرية أمن بنغازي نقيب مجدي العرفي، أكد أن القضاء الكامل على الجريمة أمر يستحيل تحققه، مؤكداً أنه لابد من بذل العناية الكافية ومكافحتها قدر الإمكان وبما يتوافر من الوسائل.

وأوضح العرفي في تصريح له عقب الإعلان عن تحرير كامل مدينة بنغازي أمس الخميس، أنه لمواجهة أي من الخروقات خاصة زمن الحرب لابد من التعاون والعمل في اتجاه هدف واضح ومحدد ، فتشتيت الجهود حتما سيؤدي إلى خسارة في الأرواح والممتلكات.

التفخيخ والتفجير ..

ولفت العرفي أن ملف التفخيخ والتفجير أكبر من أن يقابل بجهود فردية ولابد أن يتم تبنيه على مستوى حكومي مع إشراك الجهات الرسمية وحتى غير الرسمية في التصدي له .

وكانت مدينة بنغازي قد شهدت حرب دامت قرابة الثلاثة أعوام متتالية ضد الإرهاب ، تسببت في نزوح عدد كبير من سكان المناطق التي سيطرت عليها الجماعات الإرهابية من بينها “الهواري وبوعطني والليثي وبلعون وقاريونس وقنفوذة والقوارشة والصابري ووسط البلاد”، كما تسببت الحرب في أزمات طالت مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وإغلاق الأسواق التجارية والمحلات والنقص في موارد الحياة من المواد الغذائية والأدوية وإغلاق المستشفيات والعيادات المجمعة.