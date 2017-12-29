أخبار ليبيا 24

قُتل قيادي في تنظيم «داعش» في سيناء المصرية إثر اشتباكات مع قوات الأمن في مدينة العريش شمال المحافظة.

وروى شهود أن أجهزة الأمن طاردت أحد المطلوبين أمنياً في المدينة وتمكنت من محاصرته وقتله. وأفادت مصادر بأن المطلوب هو أحد أبرز قيادات الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، ومتورط في هجمات عدة شهدتها العريش. وفي تطورّ جديد، قُتل شاب وجُرح جنديين ومدني إثر استهداف مركبة أمنية كانت ضمن تعزيزات لحماية «البنك العقاري» وسط العريش.

في غضون ذلك، أجرى وزير الداخلية مجدي عبدالغفار تغييرات محدودة في مناصب أمنية، شملت قيادات رفيعة في الوزارة. وعُيّن اللواء أحمد اسكندر نائباً لرئيس قطاع الأمن المركزي، واللواء طارق مجاهد مديراً لأمن جنوب سيناء، واللواء مجدي أبو العز مديراً لأمن دمياط، كما عُيّن اللواء إبراهيم خيرت مديراً لأمن القليوبية.

ولوحظ أن التعيينات الجديدة ركّزت على محافظات شهدت نشاطات بارزة للخلايا المسلحة التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين»، خصوصاً في دمياط والقليوبية ومناطق تعد مركزاً لتجميع أسلحة تستخدمها العناصر المتطرفة.

في سياق آخر، أكدت وزارة الداخلية في بيان أن قوات الأمن المركزي مستعدة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد، بالتعاون مع باقي قطاعات الوزارة. ونشرت الوزراة فيديو يظهر آلاف من جنود قوات الأمن المركزي في كامل عتادتهم لتأكيد جاهزيتهم لتأمين الأعياد. وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي لواء صلاح الشاهد في فيديو وزعته الوزارة، إن «المجموعات القتالية المسلّحة في حال استنفار متواصلة دفاعاً عن أمن المنشآت والمواطن».

وأضاف: «نثق في قدرة قوات الأمن المركزي واستعدادها للتضحية من أجل أمن الوطن والقضاء على جذور الإرهاب». وشدد على جهوزية القوات للتعامل مع أي طارىء، قائلاً: «كل شيء متوقع ونحن مستعدّون لأي مستجدات».