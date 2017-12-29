أخبار ليبيا 24

أعلنت وسائل إعلام عراقية مقتل قيادي في تنظيم “داعش” واثنين من مرافقيه بضربة جوية استهدفت مضافة شمال شرقي محافظة ديالى.

وأكدت هذه الوسائل أن القتيل هو أمير تنظيم “داعش” الإرهابي في وادي ثلاب، وقتل معه اثنين من مرافقيه بضربة جويّة تلتها عملية تمشيط قامت بها قوات أمنية مشتركة في منطقة القصف من أجل جلب الجثث وتدمير ما تبقّى من المضافة”.

وكان العديد من قادة “داعش” قد قتلوا خلال الأشهر الماضية بقصف جوي إستهدف مسافات في مناطق متفرّقة من المحاف

الجدير بالذكر أن العراق أعلن إنتهاء الحرب على داعش الذي إنهارت خلافته التي أعلنها بشكل فعلي في يوليو عندما طردت القوات العراقية التنظيم من الموصل التي كانت معقله الرئيس في العراق بعد معركة صعبة دامت 9 أشهر.