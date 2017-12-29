أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلقت مصلحة الآثار الليبية بالحكومة المؤقتة، الثلاثاء الماضي، مشروع مسح أثري للمنطقة الممتدة من توكرة وحتى طلميثة بمساحة 40 كيلو متر تقريباً على طول الساحل الشرقي.

وذكر مدير مكتب آثار طلميثة منعم اجويدة – في تصريح خاص – أن المشروع يهدف لتسجيل المواقع الأثرية وتوثيقها وتقييم الحالة الراهنة لها والتي قد تتعرض للضرر من مخاطر طبيعية أو تدخل المواطنين عليها.

وأضاف – أن المشروع يستمر لمدة خمسة عشر يوماً، سيتم خلالها تسجيل المواقع التي لم يسبق تسجيلها بتقنية “الجي بي أس” حتى تكون هناك قاعدة بيانات للمواقع الأثرية غير المسجلة مسبقاً.

وأشار اجويدة إلى أن المشروع ضم كل من مراقب آثار توكرة ومدير مكتب آثار طلميثة ورئيس وحدة الحماية بمكتب آثار طلميثة ومدير مكتب توكرة ومدير قسم المتاحف بمراقبة آثار توكرة والباحث وليد طيوش وبمشاركة كل أساتذة من قسم الآثار بجامعة بنغازي فرع توكرة.