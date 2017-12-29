أخبار ليبيا 24

“الأعور..مستر مالبورو..بن لا دن الجزائر” كلها ألقاب أطلقت على إرهابي واحد يدعى خالد أبو العباس أو مختار بلمختار المولود يوم 1 يونيو 1972 في مدينة متليلي (ولاية غرداية) زعيمتنظيم القاعدة في دول المغرب.

لم يكن مختار بلمختار ناجحا في دراسته ويقال أنه طرد منها في المرحلة الثانوية ثم سافر وهو بعمر السابعة عشر إلى أفغانستان إبان الإحتلال السوفيتي وهناك فقد إحدى عينيه، قبل أن يعود لبلده في 1992 ليشارك في الحرب الأهلية الدائرة فيها.

في الجزائر انضم لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي لكنه شكل بعد ذلك ” كتيبة الملثمين” على الحدود مع دولة مالي مدشنا لسلسلة من الهجمات الإرهابية وعمليات خطف الرهائن الأجانب ومبادلتهم مقابل مبالغ مالية وتهريب السجائر.

وكان بلمختار العنصر الرئيسي في هذه العمليات، خصوصا تهريب السجائر، إلى حد أنه صار يعرف بلقب ” مستر مارلبورو”.

في العام 2013 ولدت جماعة “المرابطون” إثر اندماج بين تنظيم “الموقعون بالدم” بزعامة بلمختار وحركة “التوحيد والجهاد” في غرب إفريقيا، إحدى المجموعات التي سيطرت على شمال مالي بين خريف 2012 ومطلع 2013.

تعد حادثة منشأة الغاز في عين أميناس عام 2013، التي قتل فيها 29 عنصرا من رجاله و40 رهينة خلال العملية المسلحة التي استغرقت 4 أيام، واحدة من أبرز العمليات التي خطط لها الأعور.

بعد ذلك بعدة أشهر، تعرض موقع شركة فرنسية لاستخراج اليورانيوم بالنيجر وقاعدة عسكرية بمنطقة أغادير لتفجيرين انتحاريين وخلف الهجوم عددا من الجرحى، وأعلن الناطق باسم “كتيبة الملثمين” أن بلمختار هو الذي خطط للتفجيرين.

كما هددت الجماعة بشن هجمات جديدة في النيجر، وتوعدت الدول التي تنوي المشاركة في قوات الأمم المتحدة في شمالي مالي بقتل قواتها.

في نوفمبر 2016 وجهت السلطات الليبية ضربة معنوية شديدة لمختار بن مختار حين أعلنت الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة التابعة لوزارة الداخلية القبض علي امرأتين تونسيتين إحداهما زوجته المطلوبة أيضا للسلطات التونسية وذلك خلال كمين محكم تم بناءاً على معلومات ومتابعة بعد محاولة المجموعة القادمة من عمق الصحراء الفرار إلي منطقة الجفرة المتمركز بها مقاتلون يتبعون “تنظيم القاعدة ” جنوبي سرت، كانوا قد فروا من الجيش الوطني الليبي بشرق البلاد.

أعلنت وفاته أكثر من مرة، وفي كل مرة، كان يظهر مجددا ويرتكب المزيد من الجرائم.

وكان آخر ظهور معروف لمختار بلمختار في عام 2015 عندما استهدفته طائرة استطلاع أميركية من دون طيار، وتحدث المسؤولون الأميركيون “على أمل” أن يكون قد قتل في ضربة صاروخية لتلك الطائرة.

غير أن أتباعه نفوا بأن يكون “مستر مارلبورو” قد قتل، وأعلن التنظيم في بيان أن بلمختار المعروف أيضا باسم ” لا يزال حيا”.

وبغض النظر عن حقيقة مقتل مختار الأعور من عدمها فمن المؤكد أن قدراته قد تضاءلت كثيرا ولم يعد يجرأ على القيام بعمليات إرهابية أو حتى الخروج في فيديو يرفع فيه معنويات مقاتليه.