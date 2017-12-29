أخبار ليبيا 24 – خاص

واصل مانشستر سيتي تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء، بعدما هز رحيم سترلينغ الشباك ليمنح فريقه الفوز (1- صفر) على مضيفه نيوكاسل يونايتد، ليمدد سيتي سجله الاستثنائي في عدد الانتصارات المتتالية بالدوري إلى 18.

وسجل سترلينغ الهدف في الدقيقة 31، ليعزز فريق المدرب بيب غوارديولا سجله الخالي من الهزيمة في الدوري هذا الموسم إلى 20 مباراة، ويوسع الفارق الكبير في الصدارة مع أقرب مطارديه إلى 15 نقطة، في ليلة هيمن عليها الفريق، لكنه أضاع الكثير من الفرص.

وبدأ فريق المدرب رفائيل بنيتز المباراة بشكل سيء، ليسمح لسيتي بالهيمنة، قبل أن يكسر سترلينغ عناد المنافس، محرزاً هدفه 13 هذا الموسم.

وسدد سيتي في إطار المرمى ثلاث مرات منها مرتان عبر سيرغيو أغويرو، ومرة من كيفن دي بروين، وكاد أن يدفع ثمن اهدار الفرص، لكن رأسية دوايت غايل لاعب نيوكاسل في الدقائق الأخيرة حادت عن المرمى.