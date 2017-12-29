أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت إدارة نادي دارنس أمس الخميس تعاقدها رسمياً مع لاعب الوسط البوركيني تراوري فوسيني كما أعلنت عن تعاقدها مع المهاجم النيجيري إيفياني الذي سبق وأن لعب للفريق موسم 2014.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال مرحلة الإياب المنتظر انطلاقها منتصف يناير المقبل .

يلعب تراوري فوسيني 33 في مركزي الدافع ووسط ارتكاز، ويمتلك خبرة كبيرة حيث سبق وأن خاض تجربة الاحتراف مع عدة أندية منها مولودية سعيدة الجزائري و اس فان النيجري والقطن الكاميروني.

ومن جهته لعب إيفياني 28 عام لعدة أندية منها ، هيرت لاند النيجيري، والهلال السوداني، والأهلي بنغازي ، ودارنس الليبي، وهانوي الفيتنامي.