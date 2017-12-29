أخبار ليبيا24-

أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إن القيادة العامة تحترم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، مفنداً كل الاشاعات التي تقول أن قيادة الجيش ضد الانتخابات وتسعى لانقلاب عسكري، مؤكداً أنها مغالطة مفتعلة يروج لها البعض مؤكداً عدم عرقلتهم لأي حل سياسي او أي جهود محلية ودولية بالخصوص تفضي الى الحوار والاتفاق بين الليبيين.

حماية الانتخابات ..

وتدارك المشير خليفة حفتر خلال مداخلة تلفزيونية له ” الحقيقة التي أود أن يعلمها كل الليبيين وباختصار شديد هي أننا نحن من دفع العالم إلى القبول على مضض بمسار الانتخابات كحل أساسي ومبدئي يتقدم كل المراحل للوصول إلى اتفاق سياسي” في ليبيا , محذرا في المقابل “كل من تسول له نفسه” من “التلاعب بالعملية الانتخابية”.

الاتفاق السياسي ..

و أوضح القائد العام للجيش الوطني أن الاتفاق السياسي انتهى وهو من الأساس مطعون في شرعيته مشيراً إلى أن الحديث عنه يذكرنا بمرحلة سياسية غاية في السوء.

البعثة الأممية ..

وحول بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا قال المشير خليفة حفتر “نحن نقف إلى جانبها وندعمها مادامت جادة في مساعدتها وغسان سلامة يشاركني الإيمان بأن الانتخابات أولاً “.

سلطة غير منتخبة ..

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن الجيش الوطني لن يخضع لأي سلطة غير منتخبة وهذا يدعم الإيمان بالديمقراطية.

التفويض الشعبي ..

وحذرا المشير خليفة حفتر من أنه في حال استنزفت كل الوسائل المعتادة في انتقال السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة فأن التفويض سيصبح خيار متقدم قد لا يوجد سواه لكن الآن لدينا مؤسسة انتخابية تمثل كافة الليبيين وهو مجلس النواب المنتخب.