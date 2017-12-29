أخبار ليبيا24-

دعا المتحدث باسم القوات الخاصة الصاعقة عقيد ميلود الزوي فريق البحث عن الجثث التابع للهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي بجمع جثث بقايا الجماعات الإرهابية بمحور سيدي أخريبيش ببنغازي.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة أن غرض لملمة الجثث هو الخوف من انتشار الأوبئة بالمنطقة والمناطق المحيطة , مطالباً الهلال الأحمر بالتواصل مع القوات الخاصة حتى يتمكنوا من الدخول للمحور وجمع الجثث المنتشرة في كافة أرجاء المحور.

يذكر أن آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة، هنأ أهالي مدينة بنغازي بانتهاء العمليات العسكرية في المحور الشمالي بالكامل، بعد السيطرة على الفندق البلدي والمباني المحيطة به ظهر أمس الخميس.