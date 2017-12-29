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عائلة خيري عبد الله ماصي انتصرت على تنظيم داعش الإرهابي بالحب والوحدة واجتمعت من جديد، رحلة من الألم الطويل عاشها الوالد بعدما انتزع داعش عائلته من بيد يديه.

فرح خيري عبد الله ماصي عارم، سروره أكبر من ثلاث سنوات من الغربة القسرية التي اختطفت منه عائلته أتاه في المرة الأولى بولديه، ثم قبل أيام أحضر له زوجته وابنته، الغربة كانت مميتة لخيري ماصي، الذي قال في وثائقي “نزيف الرافدين”، إنه كان يشعر بنفسه كالأموات، ولكن رحل داعش، وعادت لماصي زوجته وابنته.

هذه العائلة التي سلب داعش حريتها، عادت اليوم وهي تحمل لخيري روحه، انتظر الرجل طويلاً هذه اللحظة، ربما لم يكن يعتقد أنه سيحظى بلقاء عائلته من جديد، بعدما أصبحوا داخل أسوار جهنم التي أعدها تنظيم داعش لهم ولغيرهم من العائلات.

روى ماصي أن عائلته كانت من ضمن العائلات التي وقعت في قبضة داعش عندما سيطر التنظيم الإرهابي على سنجار.

“قبض على جميع أفراد أسرتي” قال خيري مضيفاً “نقلوهم من الزلالية إلى سنجار وتلعفر ثم إلى السجن، فرقوا النساء والاطفال عن البنات، ثم أعادوا نقل الإناث إلى الرقة، ومنها مرة أخرى إلى كسر المحراب في قضاء تلعفر”.

ظلت عائلة ماصي ثلاثة شهور في تلعفر قبل نقلها إلى الرقة ثم مزرعة في الطبقة، تم توزيعهم على أمراء التنظيم، كانت العائلة من “مغانم” أحد “أمراء” التنظيم وهو تونسي الجنسية زوجة ماصي، إيمان وأولادها بقوا سنة مع “الأمير” إلى أن قُتل.

السعادة تطفح من وجه إيمان روت رحلة العذاب وتشكر الله على تحررها من داعش إلا أن فرحها ناقص “أفكر بالبقية”، تقول متمنية معرفة مصير كل الذين لم يعودوا.

إيمان التي حاولت الهروب مرة ففشلت حيث اعتقلت واغتصبت، نفذت القرعة عليها وسواها من النساء, وقالت “كنت أخاف منهم (داعش) لم يكونوا جيدين معنا كانوا يضربوننا”.