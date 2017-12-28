أخبار ليبيا24-

أعلن مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية المنطقة الشرقية عقيد مفتاح مقيل، وصول دفعة من الجوازات الإلكترونية الخام من مصلحة الجوازات والجنسية طرابلس إلى مطار بنينا الدولي ببنغازي

وأوضح مقيل – عبر الصفحة الرسمية لمصلحة الجوازات والجنسية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك – أن الدفعة التي وصلت على تمام الساعة الواحدة صباح اليوم الخميس تقدر بحوالي 97 ألف جواز وهي الدفعة الثالثة التي تصل إلى مدينة بنغازي منذ البدء في طابعة الجوازات الإلكترونية للمنطقة الشرقية في 27 يوليو.

وقال مساعد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية إن المصلحة على استعداد لطباعة جواز السفر الإلكتروني في أسرع وقت للحالات الطارئة، بعد التصوير من قبل فروع وأقسام المنطقة الشرقية.

وقدم العقيد “مقيل” الشكر لكل من ساهم في وصول واستلام الجوازات الإلكترونية الخام من أجل تقديم خدمات أفضل لمواطني المنطقة الشرقية.