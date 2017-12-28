أخبار ليبيا24-

أكد موقع نادي اورلاندو سيتي الأمريكي قرب انتقال اللاعب الليبي الدولي “محمد منير” لصفوفه فريقه لكرة القدم.

وأشار النادي الأمريكي أن اللاعب ينتظر فقط وصول التأشيرة للالتحاق بالفريق كما نقل عن المدير العام “ليونز نيكي بوداليك” قولة إن المحترف الليبي يمتلك خبرة دولية كبيرة خاصة بعد تجاربه الناجحة في أوربا إضافة إلى امتلاكه سرعة كبيرة، والتحكم في الكرة والصلابة الدفاعية مما يجعله مناسبا لفريقنا .

يشار إلى أن اللاعب محمد منير25 عام يعتبر من انجح المحترفين الليبيين في لعبة كرة القدم بأوربا وخاض تجربة اللعب في الدوري الصربي رفقة فريق “بارتيزان بلغراد” كما لعب في صفوف “دينمو مينسيك البلاروسي “.