أخبار ليبيا24-

كشف الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة عميد أحمد المسماري عن وجود تسجيلات لدي السلطات الأمنية في البلاد ثبتت التعاون بين أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي ودولة قطر.

وأكد المسماري – في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء – أن التسجيلات تؤكد دعم قطر للتنظيمات الإرهابية بالمال والأسلحة لارتكاب عمليات إرهابية ضد القوات المسلحة والمدنيين في البلاد.

وحول تفجير خط البترول في منطقة مراده قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أنها عملية إرهابية، موضحا أن العناصر الإرهابية هربت غرب البلاد والقوات الأمنية تلاحقهم للقضاء عليهم، لافتاً إلى أن المقصود بهذه العملية الإرهابية هو هدم مقدرات البلاد وخلق فوضي اقتصادية لإطالة أمد الأزمة الليبية.

وأكد المسماري أن هناك محاولات من تنظيم “داعش” الإرهابي سعت لارتكاب عمليات إرهابية في منطقة السدرة و القوات الجوية تصدت لها.