أخبار ليبيا24-

طالب الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة عميد أحمد المسماري مجلس النواب بالإسراع في إصدار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية من الآن.

وأوضح المسماري، في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء أنه يجب على مجلس النواب إيقاف كل ما يتعلق بالسياسة والحوار، والتوجه مباشرة إلى إصدار قانون للانتخابات، يحدد ماهيتها واتجاهاتها وشروطها، حتى يعرف المواطن ما هي واجباته وحقوقه في هذه الانتخابات.

مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة رحبت، بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، في أقرب وقت، ودون محاولة التلاعب بمشاعر المواطنين، أو المناورة من أجل تحقيق مكاسب , داعياً جميع المواطنين إلى التسجيل في الانتخابات، ومنح أصواتهم لمن يرونه مناسبا .

وأشار الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة إلى أن موقفهم من الانتخابات هو أنه لا يمكن أن تخضع المؤسسة العسكرية إلا لقيادة مدنية منتخبة، و أن هذه الأزمة المختلقة يجب أن تنتهي، من خلال إجراء انتخابات لأن هناك عصابات تساوم على مستقبل ليبيا.

وأضاف المسماري أنه يجب أن يعطى الشعب الليبي الحرية الكاملة ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع، من خلال انتخابات حرة ونزيهة وآمنة”، و أن الشعب إذا أراد السير نحو الانتخابات فله كل الحرية، مجددا تأييد القيادة العامة لذلك , مشيراً إلى أن قواتهم تستطيع تأمين مراكز الانتخابات، وتقديم الدعم لمن يريدون تأمين هذه المراكز، مؤكداً دعمهم لأي تكليف أمني لحماية الانتخابات، ومرحبا بأي مراقب دولي للانتخابات.

وجدد الناطق باسم القيادة العامة تأكيده على أن القيادة لا تعترف إلا بالقرارات التي تمر عبر المجلس النواب فقط.